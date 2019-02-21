Пекин, 21 февраля, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Китай осуществил «важные и решительные достижения» в борьбе с бедностью за прошедшие шесть лет и продолжит прилагать все усилия по укреплению фундамента победы над нищетой к 2020 году, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Китайцы

За прошедшие шесть лет Китай вывел из нищеты 82,39 млн жителей нищего села, в связи с чем численность нищих сельских жителей упала с 98,99 млн человек на конец 2012 года до 16,6 млн человек на конец 2018 года, заявил заместитель директора Рабочей группы по борьбе с бедностью и развитием при Госсовете КНР Оу Цинпин во время пресс-конференции.

Доля нищего населения Китая упала с 10,2% от общего населения до 1,8% за тот же период. При этом, 2019 год является поворотным в деле победы над нищетой в Китае. Правительство поставило цель сократить количество нищего населения более, чем на 10 млн человек.

Напомним, что Китай планирует к 2020 году войти в число государств умеренного достатка населения во всех аспектах, поборов беспробудную нищету на всей территории страны.