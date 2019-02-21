Южно-Сахалинск, 21 февраля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что главной идеей в речи главы государства стал человек. Инвестиции в человека, в развитие человеческого потенциала — главный фактор прорыва страны на лидерские позиции в XXI веке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«В своём послании Владимир Путин ещё раз подчеркнул необходимость инвестиций в людей, в развитие человеческого потенциала, как главного фактора прорыва России на лидерские позиции в XXI веке. Об этом говорит целый пакет мер по социальной поддержке населения. Я поддерживаю курс президента, направленный на заботу о гражданах.

Мы начали свою работу именно с этих принципов. Буквально в декабре приняли годовой бюджет, в котором заложили повышение зарплаты бюджетникам на 20%. Приняли решение дополнительно повысить зарплату медикам с 1 апреля — врачам на 30%, среднему составу на 10%», — рассказал Валерий Лимаренко.

Для поддержки молодых семей в Сахалинской области в дополнение к федеральному действует региональный материнский капитал — 54 тысячи за рождение первого ребенка, 204 — за второго и последующих.

В декабре 2018 годы выделено дополнительное финансирование для Сахалинского ипотечного агентства, что позволит строить больше арендного жилья для нуждающихся.

Особое внимание в регионе уделяют многодетным семьям. Например, в регионе есть возможность для семей с тремя детьми получить ипотеку под 0%. Для семей, в которых есть четверо и более детей, существует возможность получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья — до 7 млн рублей. Новые программы позволяют закрыть проблему с очередями в ясли, детские сады, строятся новые школы и пристройки к уже существующим, что позволит учиться в комфортных условиях ещё 2,5 тысячам детей.

«Президент также отметил значимость рынка газомоторного топлива. В Сахалинской области мы уже активно занимаемся переводом на газ котельных и пассажирского муниципального автотранспорта. Иными словами, задачи, поставленные президентом, мы уже начали выполнять. Значит, идём по верному пути. Вложения в человеческий капитал, поддержка людей — вот что нужно нашей стране и нашей области. Планируем ускориться, чтобы решить все задачи, поставленные майскими указом главы государства и направить все ресурсы островов на благо жителей Сахалина и Курил», — добавил Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Основными темами его выступления стали внутренняя политика, демография, поддержка семей с детьми и повышение качества жизни граждан России.