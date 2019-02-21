Вашингтон, 21 февраля, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Члены Демократической партии США в Палате представителей американского Конгресса планируют представить резолюцию, позволяющую прекратить режим чрезвычайного положения на южных границах Соединенных Штатов, введенный президентом страны Дональдом Трампом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей конгрессмена Хоакина Кастро.

Конгресс США

Сообщается, что к инициативе Кастро присоединились 92 конгрессмена. Агентство отмечает, что инициатива по отмене режима ЧП может пройти в Палате представителей Конгресса США, так как демократы там имеют большинство голосов. Также инициатива может получить одобрение и в Сенате, получив поддержку большинства. Однако, как отмечает Reuters, Трамп, скорее всего, наложит на этот законопроект вето.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным соцопроса, проведенного службой Marist Poll в США, более 60% жителей Соединенных Штатов не поддерживают решение Трампа ввести режим ЧП на южных границах страны. Отмечается, что подавляющее большинство противников решения американского президента являются сторонниками Демпартии США.