Дакка, 21 февраля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. В столице Банладеш Дакке погибло не менее 56 человек в результате пожара в жилом доме, сообщает агентство Reutres.

Пожар

Как сообщают пожарные службы, спасателям удалось извлечь 56 тел погибших в результате пожара.

«Число погибших может увеличиться, так как поиски до сих пор продолжаются», — сообщил глава пожарной службы Бангладеш Джульфикар Рахман.

Сообщается, что пожар произошел в четырехэтажном жилом доме, в котором также находился химический склад. По предварительным данным, источником возгорания стал газовый баллон. Ранее сообщалось о 41 погибшем в результате пожара.