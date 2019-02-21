Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Перспективу развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе обсуждал украинский президент Петр Порошенко с генсеком Организации Объединенных наций Антониу Гутерришем, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Собеседники подтвердили готовность к продолжению активного взаимодействия с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению Донбасса и внутренне перемещенным лицам», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Гутерриш и Порошенко положительно высказались об Объединенном фонде гуманитарной помощи ООН, созданном с целью сбора дополнительных средств «для гуманитарного реагирования» на Украине.

«Петр Порошенко поблагодарил ООН на то, что она выделяет $162 млн для гуманитарной операции для оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения на Донбассе», — отметили в пресс-службе Порошенко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Порошенко в ООН заявил, что на линии соприкосновения сторон в Донбассе есть объекты, обстрелы которых могут закончиться экологической и техногенной катастрофой.