Пекин, 21 февраля, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Люди, уличенные в загрязнении окружающей среды вдоль Экономического пояса реки Янцзы, понесут суровую ответственность в соответствии с китайским законодательством, сообщили в китайских судебных ведомствах, передает 20 февраля агентство Синьхуа.

Река Янцзы

Данное заявление было сделано после встречи чиновников Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, Министерства общественной безопасности, Министерства юстиции и Министерства экологии Китая.

Злостных нарушителей ждет уголовное преследование. Особенно строго будут карать за сброс токсичных и радиоактивных отходов в ключевые водные артерии провинций, находящихся в бассейне реки Янцзы.

Читайте также: В Китае на реке Янцзы было уничтожено более 1360 нелегальных пристанейОтметим, что в Экономический пояс реки Янцзы входят одиннадцать провинций и городов центрального подчинения Китая, включая Шанхай и Чунцин, провинции Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу. Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2018 года на реке Янцзы было уничтожено более 1360 нелегальных пристаней, а также закрыто 79 плавучих ресторанов, которые «терзали» экологию реки.