Казань, 21 февраля, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Проектно-изыскательские работы для последующей реализации первого этапа кольцевого железнодорожного сообщения в Казани обойдутся республиканскому бюджету в 53,49 млн рублей. Такова начальная цена контракта, исполнителя на который выберут в рамках открытого конкурса 20 марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Железная дорога

Исполнитель должен будет провести проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино на участке станция Юдино — станция Дербышки». Этап входит в проект «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани». Начальная цена лота — 53 498 000 рублей, средства будут задействованы из республиканского бюджета. Заказчик — государственное казенное учреждение «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ». Победитель должен будет завершить работы до 1 июля 2019 года, а срок действия контракта — 25 декабря 2019 года.

Из техзадания известно, что протяжённость участка составит 11,8 км. Задача проекта — обеспечение пассажирских пригородных перевозок, а основные проектные решения победитель конкурса должен будет согласовать с ОАО «РЖД». Максимальная скорость движения пассажирских поездов — 140 км/ч.

«Пересечение железнодорожного пути с автомобильной дорогой ул. Васильченко г. Казани, в районе существующего автодорожного путепровода, выполнить с увязкой с проектными решениями принятыми в проекте «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (заказчик ОАО «Скоростные магистрали»)», — отмечается в техзадании и уточняется, что проектировщики должны также на пересечении трассы железнодорожного пути с Горьковским шоссе предусмотреть строительство железнодорожного путепровода, а его длина должна быть спроектирована с учётом перспективы развития Горьковского шоссе и в соответствии с генеральным планом развития Казани.

Тем временем, новый генплан Казани пока не утверждён, его планируют принять не позднее середины 2019 года.

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Напомним, первый этап высокоскоростной магистрали «Москва — Казань» планируется построить к концу 2024 года. Протяженность путей должна составить 301 км, а скорость поездов планируется до 400 км/ч, что позволит преодолевать расстояние за 3,5 часа вместо привычных 14 часов. Стоимость проекта оценивается в 1,69 трлн рублей.

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