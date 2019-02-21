Москва, 21 февраля, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Говоря о лживой подаче информации в американских СМИ, президенту США Дональду Трампу следовало бы поинтересоваться, почему подобная практика используется и против России, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

GDJ Фейк-ньюс

«Полностью согласен с этой точкой зрения, хотя я не уверен, что все они (лживые СМИ с точки зрения Трампа — прим. ИА REGNUM ) разорятся. Президенту Трампу стоит задаться вопросом, как же они пишут о России — тоже никаких фактов, никаких подтверждений — и это стало обычным делом, когда кто-то пытается атаковать Россию», — заявил российский сенатор.

Ранее американский президент Дональд Трамп в очередной раз посетовал на ложную подачу информации в американских средствах массовой информации:

«Пресса в наши дни еще более бесчестная, чем когда бы то ни было. Всё, что они пишут, не имеет в основе никаких фактов. Авторы даже не ищут подтверждений. Они все полностью вышли из-под контроля. Досадно, что я оставил многих из них в деле. За шесть лет они все РАЗОРЯТСЯ!»