Орландо, США, 21 февраля, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида смог отбиться от нападения койота при помощи кофейной кружки, сообщает телеканал Fox.

Койот

Сообщается, что во время прогулки с собакой Бен Пул обнаружил койота. Койот сначала пытался напасть на собаку, но затем напал на самого Бена.

«Он сначала побежал к моим ногам, я врезал ему сбоку кружкой. Он опять попытался на меня прыгнуть, я врезал ему кружкой еще раз, после чего он попытался вцепиться мне в лицо. Во время прыжка я отошел назад, врезал ему кружкой сбоку, он закричал и упал», — рассказывает подробности Бен.

Бен добавил, что он забежал домой за оружием и сел в свой автомобиль, пока койот лежал без сознания. В результате Бен переехал животное своим автомобилем. Представители службы охраны диких животных заявили, что не будут преследовать Бена, так как дикое животное совершило нападение первым.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года другой житель американского штата Флорида спас свою собаку от нападения медведицы. Он заявил, что в момент, когда медведица схватила его пса зубами, он выбежал и пнул животное ногой, вырвав питомца у нее из зубов.