Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Два судебных иска поданы к морскому агентству «Балтик Транс-порт» (Санкт-Петербург) из-за повреждения ракет для зенитных ракетных комплексов С-400 «Триуфм», следовавших в Китай, пишет Фонтанка.ru.

ИА REGNUM С-400

Иски в размере 11 млрд рублей в отношении «Балтик Транс-порт» поданы компанией «Рособоронэкспорт». Ответчик по искам выступал в качестве оператора сухогрузов «Никифор Бегичев», Ocean Lord и Ocean Power, следовавших с декабря 2017 г. по январь 2018 г. из порта «Усть-Луга» (Ленинградская область) в порт «Тяньцзинь» (Китай).

3 января 2018 г. «Никифор Бегичев» был застигнут штормом в проливе Ла-Манш, находившиеся на борту ракеты для С-400 получили повреждение, и их в итоге пришлось уничтожить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о повреждении ракет 18 февраля рассказал генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, в Китай поставят новые ракеты — вместо поврежденных и затем уничтоженных.