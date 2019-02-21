Киев, 21 февраля, 2019, 03:19 — ИА Регнум. За 2018 год украинское население сократилось на 233,2 тыс. человек, сообщает сайт госстатистики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Уточняется, что, по состоянию на 1 января 2019 г., число украинских граждан равняется 42 153 200 человек. Наблюдается отрицательный прирост населения: 57 новорожденных приходится на сто умерших.

«За 2018 год она уменьшилась на 233,2 тыс. человек», — сообщает ведомство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 г. был создан сайт для подсчета украинских эмигрантов, где указано 945 000 покинувших Украину. И это — только число официальных мигрантов.