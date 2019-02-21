Лондон, 21 февраля, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Правительство Великобритании ужесточило правила пользования беспилотниками и расширило запретную для полетов зону возле аэропортов страны с одного до пяти километров, собщает пресс-служба британского Управления гражданской авиации.

Дрон

Сообщается, что решение вступает в силу уже с 13 марта 2019 года. По словам главы минтранса Соединенного Королевства, полет дронов около аэропортов является «серьезным преступлением», в связи с этим ведомство приняло решение увеличить бесполетную зону в районе аэропортов для беспилотных летательных аппаратов до 5 километров.

Также, согласно новым правилам, владельцы дронов весом от 0,25 до 20 килограмм должны будут зарегистрировать свои устройства и сдать тест на управление ими. Полиция получает дополнительные полномочия — сотрудники правоохранительных органов смогут принудительно сажать аппараты на землю, осматривать и конфисковывать их.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года работа аэропорта «Гатвик» в Лондоне была парализована из-за появления неопознанного беспилотника над взлетно-посадочной полосой. Из-за полетов дрона рейсы в аэропорту были отменены, часть прилетающих авиарейсов принял лондонский аэропорт «Хитроу».