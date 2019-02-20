Париж, 21 февраля, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Весной в парламент Франции будет внесен законопроект, направленный на противодействие ненависти в интернете, заявил французский президент Эммануэль Макрон на собрании Совета еврейских организаций.

Перед компьютером

По его словам, французским законодателям необходимо обратить внимание на опыт Германии по этому вопросу.

«Мы должны обратить внимание на то, что нашим немецким соседям удалось сделать в эффективном и прагматичном ключе — ввести ответственность, юридическую, финансовую и уголовную, призывать к ответственности как людей, так и интернет-ресурсы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Франции и ее президент Эммануэль Макрон заявляли о росте преступлений на почве антисемитизма в республике. В середине февраля во Франции прошел ряд манифестаций, протестующих против антисемитизма. В знак поддержки борьбы с антисемитизмом Макрон 19 февраля посетил памятник жертв Холокоста — Мемориал Шоа.