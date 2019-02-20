Брюссель, 21 февраля, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва может развернуть вооружения, которые будут применены в отношении «центров принятия решений» по применению угрожающих РФ ракетных комплексов, в НАТО восприняли как угрозу, передает радиостанция «Эхо Москвы».

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Уточняется, что в альянсе эти слова российского лидера сочли неприемлемыми и призвали Россию выполнять международные соглашения, которые Москва якобы нарушает.

Также альянс продолжает утверждать, что ведет «оборонительную» политику и что гонка вооружений — не в его интересах. В НАТО заявили также, что российский лидер зря обвиняет альянс в нарушении договора, говоря о применении американской противоракетной обороны Aegis в Польше и Румынии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 20 февраля, обсуждая тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил:

«Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов».