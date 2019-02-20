Варшава, 21 февраля, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Польша станет крупным центром реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявила американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер на семинаре по вопросам развития рынка СПГ.

Saxton Group Ltd Джорджетт Мосбахер

По словам Мосбахер, Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экспортеров СПГ в мире — на их долю приходится около 30% мировых поставок СПГ. Она подчеркнула, что в 2018 году США и Польша подписали ряд договоров на поставки около 7,5 млрд кубометров сжиженного природного газа в год. Таким образом, по мнению Мосбахер, Польша станет крупным центром реэкспорта СПГ в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля госсекретарь США Майк Помпео и глава польского МИД Яцек Чапутович заявили, что Соединенные Штаты и Польша являются противниками строительства газопровода «Северный поток — 2». По их словам, при реализации проекта «Северный поток — 2» Европа станет еще более зависимой от российских поставок голубого топлива.