Краснодар, 21 февраля, 2019, 02:11 — ИА Регнум. В Краснодаре на складе с резиновыми товарами произошел крупный пожар, сообщает «Кубань-24».

Пожар

Возгорание произошло в складском помещении на улице Онежской 35/1. Изначально огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров, а затем огонь распространился и площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место прибыли спасатели, в тушении огня принимали участие 39 человек и 13 единиц техники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля произошел пожар на заводе пластмасс в Симферополе. Сообщалось, что огнем была охвачена площадь 700 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 40 человек личного состава. Пожар был потушен, пострадавших не было.