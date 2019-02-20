Каракас, 21 февраля, 2019, 02:09 — ИА Регнум. Порядка 50 венесуэльских компаний откроют счета в России, Китае, Индии и Турции, сообщает Bloomberg.

Stig Nygaard Каракас. Венесуэла

По данным агентства, соответствующее поручение компаниям дано правительством Боливарианской Республики. В Венесуэле на эту тему пройдут семинары для топ-менеджмента компаний.

Решение принято на встрече, организованной венесуэльским министром торговли Вильямом Контрерасом и заместителем президента страны по вопросам экономики и финансов Тареком эль-Айссами.

Министры в ходе мероприятия обратились к компаниям, специализирующимся на потребительских товарах, с просьбой удерживать цены на существующем уровне.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что народы мира встанут на сторону Каракаса, если американцы решат напасть на Венесуэлу.