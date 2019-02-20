США предупредили об опасности беспорядков после выборов в Молдавии
Кишинёв, 21 февраля, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Посольство США в Молдавии предупредило об опасности возможных массовых беспорядков в Молдавии после намеченных на 24 февраля парламентских выборов. В сообщении дипмиссии говорится, что после выборов скорее всего пройдут крупные демонстрации, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Массовые беспорядки в Кишинёве. 2009
«Даже мирные демонстрации могут в любой момент стать опасными. Крупные собрания граждан могут также нарушить движение транспорта в городе», — предупреждает посольство США и рекомендует гражданам США быть осторожными и избегать мест проведения демонстраций.