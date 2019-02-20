Вашингтон, 21 февраля, 2019, 01:48 — ИА Регнум. Из-за ухудшения погоды в Соединенных Штатах было отменено две тысячи авиарейсов, еще 3,4 тысячи вылетов было задержано, сообщает агентство Associated Press.

rooster133 Снег в аэропорту

По данным агентства, на территории США отмечаются сильные снегопады и дожди. В связи с непогодой в штате Нью-Джерси было объявлено чрезвычайное положение, а в штатах Канзас, Нью-Йорк и ряде других были закрыты школы и госучреждения, жителям не рекомендуется выходить на улицу. Отмечается, что в штатах Алабама, Миссисипи и Джорджия существует угроза наводнения. По данным синоптиков, сильная непогода продержится до 21 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января — начале февраля в ряде американских штатов установилась аномально холодная погода. По данным на 1 февраля, в результате переохлаждения скончалось девять человек. Всего сообщалось о 21 погибшем в результате аномальных холодов и снегопадов.