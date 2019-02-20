Москва, 21 февраля, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Российская беспилотная атомная подводная лодка «Посейдон» победит американскую систему ПРО, заявил контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров, передает телеканал «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетная оборона

"Посейдон» позволит «обесценить» все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны, и прежде всего морской ее компоненты», — сказал Герой России Хмыров.

По словам эксперта, российский «Посейдон» будет очень сложно обнаружить. Помимо всего прочего, система в сотни раз дешевле, чем американские система ПРО и авианесущие ударные группировки, для которых «Посейдон» станет серьезной угрозой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Минооброны РФ опубликовало кадры полигонных испытаний комплекса «Посейдон».