Вашингтон, 21 февраля, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал американского сенатора Берни Сандерса, решившего участвовать в президентской гонке в 2020 году, «сумасшедшим». Так Трамп прокомментировал решение Сандерса выдвинуться кандидатом в президенты на своей странице в Twitter.

Phil Roeder Берни Сандерс

«Сумасшедший Берни вступил в гонку. Желаю удачи!» — заявил он.

В свою очередь Сандерс написал американскому президенту ответ на своей странице:

«Сумасшествие — это когда у нас президент — расист, сексист, ксенофоб и мошенник. Мы собираемся не только сокрушить Трампа, но и преобразовать нашу экономическую и политическую жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор Берни Сандерс заявил о своем решении снова принять участие в президентских выборах в США в качестве кандидата. По его словам, его предвыборная кампания 2016 года начала «политическую революцию». В 2020 году Сандерс намерен эту «революцию» завершить.