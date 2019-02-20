Москва, 21 февраля, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Лидерами по количеству жалоб на нарушения в области обработки персональных данных являются кредитные организации. Об этом 20 февраля сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. 2018. Германия — США Персональные данные

В период с 1 января 2019 года по в ведомство поступило около 400 жалоб граждан на действия с персональными данными, осуществляемые банками, кредитными организациями и коллекторскими агентствами. Отмечается, что большинство этих жалоб пока что находятся на стадии рассмотрения, а по результатам первых проверок нарушения были выявлены лишь в 1,75% случаев.

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Ранее Роскомнадзор обновил перечень стран, в которых обеспечивается необходимый уровень защиты персональных данных. Из списка были исключены Мексиканские Соединённые Штаты Республика Кабо-Верде. При этом в него была включена Япония.