Берлин, 21 февраля, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Публикация о том, что Берлин до сих пор выплачивает пенсии бывшим нацистам из Бельгии, не соответствуют действительности, со ссылкой германское минтруда сообщает Associated Press.

По данным ведомства, среди тех, кто получает пенсии из Берлина за полученную во время Второй мировой войны инвалидность, «нет бывших членов СС». Всего таких пенсионеров в Бельгии — 18 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля газета De Morgen написала, что 27 граждан Бельгии, воевавших на стороне нацистов, всё ещё получают пенсии из Германии, назначенные Гитлером.