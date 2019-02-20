Анкара, 21 февраля, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Во время учебных стрельб на полигоне в Турции произошел взрыв, сообщает газета Milliyet.

U.S. Department of Defense Взрыв

Сообщается, что инцидент произошел в районе Полатлы, который находится в 80 километров от столицы Турции Анкары. По данным турецкого минобороны, взрыв произошел во время учебных стрельб из «тяжелого оружия». Местные СМИ сообщают о по меньшей мере пяти раненых военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе пятеро саперов международной организации по разминированию MASAM погибли в результате взрыва в Йемене. Сообщалось, что взрыв произошел во время транспортировки разминированных мин к полигону для уничтожения.