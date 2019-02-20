Рига, 21 февраля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Рассылка фальшивых писем от имени министра обороны Латвии Артиса Пабрикса была предпринята с целью дискредитировать его, сообщает латвийское военное ведомство.

Saeimas Kanceleja Артис Пабрикс

Оказывается, «фальшивые письма», подписанные Пабриксом, отправлены 19 февраля «с расположенных в России серверов».

Латвийские ведомства считают, что целью их рассылки была масштабная «дискредитация Пабрикса» и латвийской оборонной сферы в целом. Авторы этой затеи, полагает латвийское минобороны, хотят, чтобы в общество росло недоверие к военным.

В письмах, отправленных от имени Пабрикса, говорилось о его посещении бара в Старой Риге 16 февраля. Если верить рассылке, он участвовал в «двусмысленных развлечениях».