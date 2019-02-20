Париж, 21 февраля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. 20 февраля между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье» на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой столичного клуба.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

В конце первой трети первого тайма Лайвен Курзава открыл счет после передачи Дани Алвеса — 1:0. Через 18 минут Флоран Молле вернул «Монпелье» в игру — 1:1. В конце половины Анхель Ди Мария вновь вывел хозяев вперед — 2:1. На экваторе второго тайма молодой французский полузащитник Кристофер Нкунку удвоил преимущество парижан — 3:1. На 78-й и 79-й минутах Илтон и Килиан Мбаппе установили окончательный счет — 5:1.

Статистика матча («Пари Сен-Жермен"/"Монпелье»)

Удары 17/14

Удары в створ ворот 9/7

Процент владения мячом 64%/36%

Нарушения правил 11/10

Поданные угловые 8/2

«Пари Сен-Жермен» набрал 65 очков и увеличил отрыв от второго места до 15-ти баллов. «Монпелье» с 38-ю очками остался на 6-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Курзава, Верратти, Ди Мария, Дракслер, Алвес, Нкунку, Мбаппе.

«Монпелье»: Лекомт, Конгре, Мендес, Илтон, Агилар, Ойонго, Скири, Ле Таллек, Лаборде, Молле, Шкулетич.

Бригада арбитров: Франсуа Летескье | Жульен Убе | Сирил Мугнер.

Желтые карточки: Ойонго — 59, Алвес — 64, Верратти — 67.

Голы: Курзава 13 — 1:0, Молле 31 — 1:1, Ди Мария 45 — 2:1, Нкунку 73 — 3:1, Илтон (авг) 78 — 4:1, Мбаппе 79 — 5:1.