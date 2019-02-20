Берлин, 21 февраля, 2019, 00:58 — ИА Регнум. 20 февраля между коллективами «Шальке-04» и «Манчестер Сити» на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран второй матч 1/8 Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «горожан».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Первый мяч на 18-й минуте забил скоростной аргентинский форвард Серхио Агуэро после передачи Давида Сильвы — 0:1. Через 20 минут Набиль Бенталеб сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. В конце тайма Бенталеб оформил дубль также ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1. На 85-й минуте вышедший на замену Лерой Сане восстановил равновесие в счете — 2:2. Через 5 минут Рахим Стерлинг принес «горожанам» волевую победу — 2:3.

Статистика матча («Шальке-04"/"Манчестер Сити»)

Удары 5/23

Удары в створ ворот 2/7

Процент владения мячом 36%/64%

Нарушения правил 8/9

Поданные угловые 2/7

Стартовые составы команд на матч:

«Шальке-04»: Фарманн, Настасич, Калиджури, Очипка, Сане, Брума, Мак-Кенни, Мендил, Сердар, Бенталеб, Ут.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Фернандиньо, Гюндоган, Отаменди, Сильва, де Брёйне, Стерлинг, Силва, Агуэро.

Бригада арбитров: Карлос дел Серро Гранде | Хуан Юсте | Роберто Алонсо.

Желтые карточки: Отаменди — 37, Ут — 41, Фернандиньо — 43, Сане — 73, Мораеш — 90+5.

Красные карточки: Отаменди — 68.

Голы: Агуэро 18 — 0:1, Бенталеб (пен) 38 — 1:1, Бенталеб (пен) 45 — 2:1, Сане 85 — 2:2, Стерлинг 90 — 2:3.