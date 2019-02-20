Рим, 21 февраля, 2019, 00:57 — ИА Регнум. В столице Италии Риме полицейские задержали российского гражданина по подозрению в контрабанде сигарет, сообщает портал RomaToday.

Сигареты

Сообщается, что 35-летнего гражданина России полицейские задержали на вокзале Термини. При обыске у него в чемоданах был обнаружен 91 блок сигарет стоимостью более двух тысяч евро. Правоохранители конфисковали сигареты. В российском посольстве в Италии сообщили, что пока не получали информации о задержании гражданина России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля украинские пограничники задержали на границе с Румынией автомобиль, в котором было спрятано 20 тысяч пачек сигарет. Водитель пытался провезти контрабанду в тайнике грузовика.