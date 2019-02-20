Бангкок, 21 февраля, 2019, 00:50 — ИА Регнум. В результате эксплуатации смартфона на максимальной яркости в течение 2 лет женщина с Тайваня по имени Чен «выжгла» в роговице своего глаза около 500 участков. Об этом 19 февраля сообщил портал Mirror.

Смартфон

В какой-то момент Чен обратилась к врачу с жалобами на дискомфорт и жжение в глазах, которые при этом наливались кровью. Медики обнаружили, что левая роговица буквально «переполнена кровью», а с правой дела обстоят ещё хуже — в ней присутствует около 500 «дырок». Они сообщили, что Чен навсегда ухудшила своё зрение.

В результате выяснилось, что женщина, часто использовавшая смартфон днём на улице, вывела его яркость на максимум — до 625люменов, притом, что максимальный рекомендованный уровень яркости составляет около 300 люменов. Марка и модель смартфона не называются.

Врачи сообщили, что воздействие на глаза источника яркости мощностью 600 люменов в течение всего двух часов можно приравнять к воздействию микроволновой печи.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Японии намерены снять запрет на использование смартфонов в начальных и средних классах школ. Он был введён в 2009 году, в качестве главной причины тогда называлось то, что электронные гаджеты отвлекают детей от учебного процесса.