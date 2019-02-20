Миасс, Челябинская область, 21 февраля, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдут с 23 по 24 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (город Миасс, Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

极博双板滑雪俱乐部; Zach Seward Фристайл

Спортсмены из Германии, США, Канады, Швеции, Швейцарии и Словении уже приехали «Солнечную долину», ожидается приезд команд из Японии, Франции и Чехии.

В этих двух этапах Кубка мира по фристайлу будут участвовать около ста горнолыжников из 18 стран.

«22 февраля пройдут квалификационные заезды, а 23 и 24 февраля — финалы двух этапов», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января 2019 г. в Миассе завершился тренировочный заезд ски-кроссеров сборной России в рамках подготовки к соревнованиям, которые начнутся 23 февраля. В тренировках участвовали ски-кроссеры из Москвы, Перми и Челябинской области.