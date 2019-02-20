Архангельск, 21 февраля, 2019, 00:24 — ИА Регнум. Озвученные президентом тезисы о необходимости повышать экологическую безопасность, создавая цивилизованную систему обращения с отходами, должны быть услышаны в первую очередь руководителям регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев (КПРФ), комментируя послание президента Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Очень хочется надеяться, что первые лица региона услышали все, что сказал президент. Помимо набивших оскомину обещаний, резанули по живому слова о необходимости повышать экологическую безопасность. В Архангельской области они прозвучали с особой, горькой иронией», — заявил Леонид Таскаев. — Губернатор Орлов, прикрываясь указами президента, реализует инвестпроекты, не несущие населению области ничего, кроме проблем. Как произошло, что у нас творится весь этот «Шиес», а президент на полном серьезе даёт указание довести процент переработанных отходов до 60%? Позвольте! Нам презентовали огромный полигон — как благо, а переработку «признали» нецелесообразно дорогой. И после этого именно на возмущенную общественность перекладывают ответственность за невозможность диалога».

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Леонид Таскаев также заявил, что созданная в регионе общественная комиссия не слышит участников заседания, пытающихся доказать перспективность и необходимость современных, цивилизованных способов обращения отходов.

«Председатель комиссии, она же глава целого муниципального района, Валентина Рудкина видит благо в огромных мусоросжигательных печах, от которых из-за вреда экологии и здоровью отказываются во всем мире. Дремучесть какая-то нелепая. Надеюсь, региональные чиновники почерпнули что-то более практичное из послания президента», — заявил депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Особое внимание глава государства уделил экологии. В частности, он заявил о необходимости сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации. При этом, как отметил президент, важно слышать мнение людей в этом вопросе.

«Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан — абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, конечно, но ведь и трудные вопросы обязательно надо решать», — заявил Путин.