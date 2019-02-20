Челябинск, 21 февраля, 2019, 00:19 — ИА Регнум. Орлову, который с 1973 по 2003 гг. являлся художественным руководителем челябинского драмтеатра, 20 февраля исполнилось бы 95 лет. В вечер памяти в честь него прозвучали песни, стихи, были показаны видеофрагменты спектаклей и репетиций.

Uragan. TT Мемориальная доска на доме в Челябинске, в котором жил Наум Орлов

«За 30 лет Орлов сумел высоко поднять творческую планку актёров, сумел поставить театр в ряды лучших театров Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Челябинском государственном академическом театре драмы им. Н. Орлова подчеркнули, что режиссёр за эти 30 лет сформировал творческий коллектив, способный решать сложнейшие художественные задачи.

Спектакли, поставленные в драмтеатре, «всегда становились событием в культурной жизни города, области и долгие годы радовали любителей театрального искусства безупречностью вкуса и профессионализмом высочайшего уровня». Всего Орловым за годы работы было поставлено 45 спектаклей.

Напомним, челябинский драмтеатр основан в 1921 году., с 1986 г. носит звание «академический». До 1993 г. носил имя С. М. Цвиллинга, а с 11 августа2003 г. был переименован в театр им. Н. Орлова.