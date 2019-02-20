Прага, 20 февраля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получил приглашение от президента США Дональда Трампа прибыть на переговоры в Вашингтон, 20 февраля передает агентство Associated Press.

David Sedlecký Андрей Бабиш

Согласно сообщению американского посольства в Праге, встреча Трампа и Бабиша уже назначена на 7 марта.

По словам посла США Стивена Кинга, приглашение является отражением «крепких двусторонних отношений» между Чехией и Соединенными Штатами.

Читайте также: В Японии ожидают скорого визита Трампа