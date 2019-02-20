Лондон, 20 февраля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Заявления саудитов о намерении «сбалансировать» рынок нефти доказывают, что Саудовская Аравия продолжит «активно действовать» в отношении нефтяных цен, 20 февраля передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Саудовской Аравии

«Мы воспринимаем это как сигнал о том, что Саудовская Аравия будет и впредь активно действовать (на рынке)», — сообщил президент Lipow Oil Associates Энди Липоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха заявил, что королевство надеется увидеть «сбалансированный» рынок нефти к апрелю текущего года.

Читайте также: Нефтяной рынок «ждёт новых заголовков»