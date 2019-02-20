Лондон, 20 февраля, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть определяются слишком большим числом противоречивых факторов и сильно зависят от новостных заголовков, 20 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня на рынке мы ждем нового заголовка, который приведет нас к росту или снижению», — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

По словам эксперта, в ближайшее время на нефтяные цены могут повлиять новости о торговых переговорах Китая и США — на них «больше всего сосредоточены» трейдеры.

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