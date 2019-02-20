Астана, 20 февраля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Размер скидочного сертификата за сдачу старого легкового автомобиля на утилизацию остается прежним — 315 тысяч тенге (1 доллар = 376 тенге)

Старый автомобиль

Вышедшие из эксплуатации транспортные средства (ВЭТС)будут приниматься по двум схемам: по программе скидочных сертификатов — 25 тысяч единиц легкового и коммерческого транспорта, и еще 25 тысяч легковых автомобилей в рамках программы по выкупу старых автомобилей.

До 20 февраля 2019 года размер сертификата составлял 450 тысяч и 650 тысяч тенге.

За время действия программы по утилизации ВЭТС с 26 июня 2017 года казахстанцы на скидочные сертификаты обменяли 20 939 транспортных средств.

По программе выкупа старых авто было принято 67 052 легковых автомобиля, автовладельцам была выплачена компенсация в размере 10 млрд 48 млн тенге.