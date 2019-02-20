Париж, 20 февраля, 2019, 23:15 — ИА Регнум. «Франция мобилизуется против антисемитизма. Все представители политической элиты тем или иным образом приняли участие в актах осуждения в этот вторник. Правительство дало сигнал тревоги после увеличения числа подобных [антисемитских] действий в 2018 году. Словесная агрессия философа Алена Финкелькраута в субботу, в ходе марша «желтых жилетов», стала свидетельством заражения протестного движения, в котором свили гнездо ненависть и насилие», — пишет испанское издание El Mundo.

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Президент Французской Республики, а также члены национального собрания и сената во второй половине дня посетили Мемориал Шоа, посвященный жертвам Холокоста. Кроме того, Эммануэль Макрон лично побывал на кладбище в Катценхайме (Quatzenheim), где более 80 еврейских могил оказались покрыты свастикой.

«Те, кто это сделал, не достойны Республики и понесут наказание», — заявил Макрон. Позднее он пояснил, что нового закона, который требовали некоторые депутаты из его партии, не будет. Сегодня, 20 февраля, президент выступает перед Представительным советом еврейских организаций Франции (CRIF).

В сопровождении главного раввина Франции Макрон осмотрел несколько могил на оскверненном кладбище 1795 года. Это стало для него способом официально присоединиться (пусть и без непосредственного присутствия) к направленному против антисемитизма митингу, который вчера вечером собрал политическую элиту на площади Республики. Акция была инициирована Социалистической партией Франции, чей генеральный секретарь Оливье Форн не пригласил на нее ни партию Марин Ле Пен, ни лидера «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона.

В десятках французских городов прошли манифестации той же направленности. На митинге в Париже присутствовали премьер-министр Эдуар Филипп в сопровождении половины своего кабинета, бывший президент Франции, социалист Франсуа Олланд, а также лидеры двух десятков поддерживавших его партий. Было и множество депутатов со своими значками.

Наконец, на парижской площади — традиционном месте проведения манифестаций — оказалась и группа представителей «желтых жилетов», известных как «граждане». «И вот в чем суть. Насколько усилился антисемитизм во Франции? Имеет ли он отношение к протестам, которые бросают вызов правительству вот уже три месяца?» — задается вопросами испанское издание.

В прошлом году во Франции был зарегистрирован 541 антисемитский акт — на 74% больше, чем в 2017-м, согласно данным министерства внутренних дел, обнародованным неделю назад. Если взглянуть на статистику по этому вопросу начиная с 2000 года, то можно заметить, что 2017-й идет на втором месте среди тех лет, когда антисемитских действий было меньше всего, а 2018-й занимает промежуточное положение: было восемь лет, отмеченных бо́льшим числом таких актов, девять — отмеченных меньшим и еще один (2006-й) с тем же количеством, 541.