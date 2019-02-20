Мюнхен, Германия, 20 февраля, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Власти Германии арестовали собственность и активы «русской мафии» на €40 млн, 20 февраля передает агентство Associated Press.

Виктор Дубрей. Бочка с деньгами

По сообщению следователей и прокуратуры Мюнхена, конфискация имущества в центральной и южной Германии произошла после трехлетнего расследования «отмывания денег» не называемыми выходцами из России.

«Доходы от отмывания денег так называемой русской прачечной были инвестированы в недвижимость с высокой стоимостью», — заявляют немецкие следователи.

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