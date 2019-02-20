Мадрид, 20 февраля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. «Перед лицом растущей угрозы, нависшей над голосованием, совет министров по общим делам ЕС, состоящий из глав МИДа каждого государства, согласовал усиление систем предупреждения, активизацию информационных кампаний и признание кибератак угрозой национального уровня», — пишет СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

ЕС пытается защитить предвыборную кампанию в преддверии голосования, которое анонсируется как самое важное и находящееся под наибольшим контролем со времен проведения первых выборов в Европарламент 40 лет назад. Брюссель опасается, что цифровое вмешательство или вирусная атака сфальсифицированной и искаженной информацией поставят под угрозу безопасность и легитимность выборов, в которых должны участвовать сотни миллионов граждан 27 государств для отбора 705 евродепутатов.

В соответствии с выводами, сделанными во вторник членами совета министров по общим делам, риск заключается в том, что предполагаемые атаки окажут «глубокое воздействие на демократический процесс». Министры также подчеркнули, что «источники и сам феномен дезинформации могут быть выявлены как внутри, так и снаружи ЕС, изначально возникнув благодаря широкому кругу государственных и негосударственных субъектов».

Наконец, документ, одобренный партнерами по Евросоюзу, ясно указывает на «страну Владимира Путина» как на главную платформу, распространяющую «информационное заражение». «Необходимо направить усилия на [обезвреживание] злонамеренных субъектов, особенно на российские источники… которые каждый раз используют все больше стратегий дезинформации», — отмечает совет министров ЕС.

«Российское правительство раз за разом отрицает, что оно стоит за кибератаками, от которых пострадали несколько европейских стран. И отвергает предположение, что оно является источником массового распространения фейковых новостей (fake news) в политические моменты, щекотливые для некоторых стран ЕС, такие как нелегальный референдум 1 октября 2017 года в Каталонии или выборы в Италии 2018 года, которые отдали правительство в руки популистов из «Движения пяти звезд» и «Лиги», — описывает российскую реакцию на обвинения испанское издание.

Впрочем, Брюссель уже давно указывает на Кремль, говоря о своих опасениях. Так, в 2014 году, после конфликта на Украине, завершившегося «российской аннексией Крыма», Европейская комиссия создала отдел для противостояния дезинформационным кампаниям, приписываемым Кремлю. За последний год бюджет этого отдела «европейской антипропаганды» почти утроился, увеличившись с 1,8 млрд евро до 5 млрд.