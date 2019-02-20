Вашингтон, 20 февраля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Министр юстиции США Уильям Барр готовится на предстоящей неделе объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Об этом 20 февраля сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

По информации телеканала, после получения от Мюллера официального отчёта Барр намерен подготовить его краткое изложение, которое будет передано в конгресс. Какого содержания материалы представят конгрессменам, на данный момент неизвестно.

Сообщается также, что доклад вряд ли поступит в конгресс до встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая намечена на конец февраля, поскольку это может помешать дипломатической работе Белого дома.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер ведёт расследование о предполагаемом влиянии России на ход президентской кампании в США с мая 2017 года.

Обе палаты конгресса США уже завершили собственные расследования, придя к выводу, что Россия действительно вмешивалась в избирательный процесс, однако доказательств сговора Дональда Трампа с Кремлём американским законодателям найти так и не удалось.