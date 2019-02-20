Москва, 20 февраля, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко пообщался с российскими журналистами в кулуарах ООН. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мы все-таки его достали. Обет молчания российским СМИ прерван», — написал он.

Сообщение Попов сопроводил снимком, на котором Порошенко стоит перед микрофоном корреспондента Валентина Богданова, и пообещал, что подробности будут утром.

Как передавало ИА REGNUM, очередной инцидент с участием российских журналистов и украинских политиков произошёл 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Корреспондент «России 1» попытался задать вопрос Петру Порошенко, однако тот потребовал сперва «извиниться перед Украиной». Вслед за этим один из охранников украинского президента схватил журналиста за руку, в которой тот держал микрофон, и оттолкнул его.