Нью-Йорк, США, 20 февраля, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН разрешил делегации Северной Кореи принять участие в переговорах США-КНДР во Вьетнаме, 20 февраля передает агентство Reuters.

(сс) stephan КНДР

Комитет по санкциям СБ ООН частично снял запрет на поездки для ряда высокопоставленных чиновников КНДР, которые находятся под международными санкциями за испытания ядерного оружия.

Встреча с участием президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына будет проходить в Ханое 27−28 февраля.

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