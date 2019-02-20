Москва, 20 февраля, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Деятель шоу-бизнеса Андрей Макаревич ещё раз пересчитал идиотов среди землян и заявил об ошибке в своём предыдущем подсчете. Об этой арифметической новости Макаревич сообщил 20 февраля на своей странице в Facebook.

Макаревич

Поводом для второй попытки «идиотоведа» стала реакция общественности на его открытие, что 80% населения Земли являются идиотами.

Теперь Макаревич пришел к выводу, что этот процент ещё выше и по прежнему не включил себя в большинство землян.

Как сообщало ИА REGNUM, Макаревич регулярно демонстрирует свои познания в деле определения умственных способностей окружающих его людей, причём это желание обостряется с приближением весны.

В частности, в марте 2018 года Макаревича тоже озарило внезапное откровение. Тогда он сообщил, что жители России являются «злобными дебилами».