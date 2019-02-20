Мехико, 20 февраля, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Власти Мексики арестовали контрабандистов кокаина в море вблизи Тихоокеанского побережья страны, 20 февраля передает агентство Associated Press.

Джордж Морланд. Контрабандисты

Контрабандисты перемещались на сверхскоростном катере с четырьмя моторами, для их задержания был задействован военный вертолет Black Hawk.

На катере были обнаружены 630 килограммов наркотиков. Арестованы 15 преступников — восемь граждан Эквадора, четверо колумбийцев и трое мексиканцев.

Читайте также: Восемь украинцев арестованы за контрабанду 3,3 тонны кокаина в Португалии