Киев, 20 февраля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Предприятия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продолжают платить налоги и сборы в бюджет Украины, причём речь идет о миллиардах гривен.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики податей (фрагмент). XVI век

Такое заявление сегодня, 20 февраля, в комментарии УНИАН сделала глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.

«Речь о предприятиях, перерегистрированных на территориях, подконтрольных украинским властям, но производственные мощности которых остаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей», — заявила, в частности, глава Госказначейства.

«По государственному бюджету и по местным, если я не ошибаюсь, это порядка 7−8 миллиардов (гривен)», — добавила также Слюз.

Сегодня же глава ведомства в ходе публичного отчета о работе службы в 2018 году заявила, что в целом государственный бюджет Украины за 2018 год не был выполнен, так как в общий и специальный фонды поступило 98,1% годовых плановых поступлений.

Также она отметила, что остатки валютных средств на счетах Госказначейства в феврале снизились до эквивалента 30 млрд грн, хотя по состоянию на 1 января на счетах было 47 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает — по итогам 2018 года подконтрольная Киеву часть Донбасса заняла третье место в списке кормильцев Украины. Валютные поступления от экспорта товаров из «украинской» части бывшей Донецкой области составили 4,84 млрд долларов, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году, больше в бюджет принес только город Киев и Днепропетровская область.