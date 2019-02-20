Калуга, 20 февраля, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Важная особенность сегодняшнего послания президента России в том, что оно носит ярко выраженный социальный характер. Так губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал послание Путина Федеральному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

Основной упор был сделан на народосбережение, на оказание помощи и поддержки семьям. С другой стороны, послание направлено на развитие экономики и поддержку бизнеса, особенно малого и среднего, на сокращение давления на него со стороны контролирующих органов и правоохранительных структур, отметил Артамонов.

По словам главы области, президент Владимир Путин отметил калужский регион в числе тех, кто успешно внедряет практику социальных контрактов. Это не просто поддержка нуждающихся людей.

«Мы даем жителям возможность самим обеспечить себя работой. Цель такой помощи — возвращение семьи к самостоятельности и самообеспечению. В результате семьи с невысоким достатком, в основном многодетные, могут приобрести домашнюю живность, развить собственное подсобное хозяйство, начать собственное дело», — сообщает Артамонов.

По данным губернатора, с 2014 года Калужская область оказывает социальную помощь на основании соцконтракта малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. По итогам 2018 года на оказание такой помощи в бюджете было выделено 10 млн рублей, оказана помощь 67 семьям — в том числе четыре семьи смогли начать собственный бизнес.

В 2019 году в калужском регионе на аналогичные цели предусмотрено 10 млн рублей. Эти средства пойдут как на единовременные выплаты, так и на заключение более 150 соцконтрактов.