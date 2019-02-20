Москва, 20 февраля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует столичным автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте 21 и 22 февраля в связи с ухудшением погодных условий.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Сегодня и на ближайшие два дня погода испортится: поднимется ветер 13−18 метров в секунду, пойдёт мокрый снег с дождём, начнётся метель, а на дорогах — гололёд. Будьте осторожны и пользуйтесь метро», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России предупредили о сильном снеге, метелях и кратковременном похолодании в Московском регионе в ближайшие дни.

К субботе, 23 февраля, столбики термометров местами могут опуститься до — 17 градусов, однако уже в воскресенье температура вновь вернётся к нулевым значениям.