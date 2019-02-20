Каракас, 20 февраля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Венесуэла закрывает свою морскую и воздушную границы с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, а также будет пересматривать отношения с ними, заявила 20 февраля на пресс-конференции вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Carlos E. Perez S.L Береговая охрана. Венесуэла

Это вызвано использованием вышеуказанных территорий для провокаций с так называемой гуманитарной помощью, которые готовят США и их сателлиты в рамках попытки смены власти в Венесуэле.

«Венесуэла не только решила закрыть границу, но и пересмотреть отношения с этими странами. Эти меры приняты, пока их правительства не будут следовать международному праву и уважать его», — сказала Родригес, выступление которой транслировалось государственным телевидением Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по ввозу через границу Венесуэлы гуманитарной помощи тесно связана с попыткой госпереворота, возглавляемой ставленником США Хуаном Гуайдо.