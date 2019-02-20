Пекин, 20 февраля, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Китайские СМИ уделили значительное внимание посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Репортажи из Москвы 20 февраля помещались на информационной ленте Синьхуа в режиме онлайн.

Minsvyaz.ru КНР и Россия

Было сообщено о том, что в центр программного выступления российского лидера поставлены вопросы внутренней политики. В этом контексте подчеркнут тезис Владимира Путина о движении страны только вперед, а также о проведении в жизнь комплекса мер, связанного с майским указом 2018 года и Национальными проектами. Благодаря этим мерам россияне могут почувствовать реальное улучшение социальной ситуации в стране уже в 2019 году, подчеркивает Синьхуа. В перспективе с реализацией Национальных проектов связывается возобновление прироста населения с 2023—2024 годов.

Большое внимание в КНР уделено положению послания о борьбе с бедностью с помощью экономического роста, который с 2021 года превысит 3%, а в дальнейшем опередит мировые темпы.

Интерес СМИ в Китае вызвало заявление российского президента о том, что резервы страны уже сейчас впервые превысили совокупный государственный и корпоративный долг.

Комментируя внешнеполитическую часть президентского послания, в Китае сосредотачиваются на готовности России развивать дружественные отношения со всеми странами, более тесной координации с Белоруссией в рамках Союзного государства, а также теме ДРСМД. Отмечен тезис о том, что договор устарел, но США для выхода из него использовали надуманные предлоги. Подробности устаревания ДРСМД, связанные с развитием ракетных технологий у третьих стран, китайские СМИ не комментируют.