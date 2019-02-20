Украина «критически зависима» от импорта топлива из Белоруссии и России
Киев, 20 февраля, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Белоруссия в 2018 году сократила поставки нефтепродуктов на Украину на 11,9%, до 3,16 млн тонн.
Соответствующие данные Национального статистического комитета Белоруссии приводят сегодня, 20 февраля, украинские СМИ.
Отмечается, что при этом стоимость экспорта нефтепродуктов из РБ на Украину увеличилась на 15%, до $2,09 млрд.
ИА REGNUM напоминает, что согласно информации украинской государственной фискальной службы, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,540 млрд долл. (на 31% больше, чем в 2017 г.) В натуральном выражении, информирует ведомство, импорт нефтепродуктов на Украину в прошлом году увеличился на 3%, до 8,062 млн тонн. В списке поставщиков с большим отрывом лидирует Белоруссия и Украины: сообщалось, что импорт нефтепродуктов из Белоруссии в денежном выражении составил 2,113 млрд долл. (38,1%), из России — 2,069 млрд долл. (37,3%).
Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что примерно с середины 2018 года Украина вошла в критическую зависимость от экспорта топлива из Белоруссии и России, причем данная ситуация сохраняется и сейчас.
«На начало 2019 года в Украине действуют всего два нефтеперерабатывающих завода — в Одессе и Кременчуге. Они производят на двоих около 2,1 млн тонн нефтепродуктов в год, в то время как потребность Украины составляет минимум 7 млн тонн. Дефицит покрывается за счет закупки топлива у Беларуси (43% импорта) и России (37%). Данным вопросом должен заняться Совет национальной безопасности и обороны, так как закупка дизельного топлива у РФ и отсутствие других его источников ставит Украину в положение энергетической зависимости, что в будущем может стать предпосылкой для политического шантажа», — заявил Амелин.
В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что поставки белорусского топлива на Украину в настоящий момент снижаются — «нас просто выталкивают с украинского рынка». Вместе с тем, он опроверг тезис о том, что именно белорусским топливом заполняется техника ВСУ.
«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем (украинские) танки дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили — там же всё дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объёмы этих поставок — бензина и дизельного топлива, — на Украину. Так как же так?», — задался вопросом лидер РБ.