Киев, 20 февраля, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Белоруссия в 2018 году сократила поставки нефтепродуктов на Украину на 11,9%, до 3,16 млн тонн.

(сс) SofiLayla Украинский мост

Соответствующие данные Национального статистического комитета Белоруссии приводят сегодня, 20 февраля, украинские СМИ.

Отмечается, что при этом стоимость экспорта нефтепродуктов из РБ на Украину увеличилась на 15%, до $2,09 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что согласно информации украинской государственной фискальной службы, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,540 млрд долл. (на 31% больше, чем в 2017 г.) В натуральном выражении, информирует ведомство, импорт нефтепродуктов на Украину в прошлом году увеличился на 3%, до 8,062 млн тонн. В списке поставщиков с большим отрывом лидирует Белоруссия и Украины: сообщалось, что импорт нефтепродуктов из Белоруссии в денежном выражении составил 2,113 млрд долл. (38,1%), из России — 2,069 млрд долл. (37,3%).

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что примерно с середины 2018 года Украина вошла в критическую зависимость от экспорта топлива из Белоруссии и России, причем данная ситуация сохраняется и сейчас.

«На начало 2019 года в Украине действуют всего два нефтеперерабатывающих завода — в Одессе и Кременчуге. Они производят на двоих около 2,1 млн тонн нефтепродуктов в год, в то время как потребность Украины составляет минимум 7 млн тонн. Дефицит покрывается за счет закупки топлива у Беларуси (43% импорта) и России (37%). Данным вопросом должен заняться Совет национальной безопасности и обороны, так как закупка дизельного топлива у РФ и отсутствие других его источников ставит Украину в положение энергетической зависимости, что в будущем может стать предпосылкой для политического шантажа», — заявил Амелин.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что поставки белорусского топлива на Украину в настоящий момент снижаются — «нас просто выталкивают с украинского рынка». Вместе с тем, он опроверг тезис о том, что именно белорусским топливом заполняется техника ВСУ.

«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем (украинские) танки дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили — там же всё дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объёмы этих поставок — бензина и дизельного топлива, — на Украину. Так как же так?», — задался вопросом лидер РБ.